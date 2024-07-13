"Жахливо бачити". Гілларі Клінтон розкритикувала Трампа за зустріч з Орбаном

"Мирна ідея" кандидата Трампа полягає у тому, щоб "дати Путіну те, що йому потрібно", вважає його опонентка на виборах у 2016 році

Гілларі Клінтон (Фото: Facebook)

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон розкритикувала 45-го президента Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Думками щодо цього вона поділилася на сторінці у Facebook.

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"Жахливо бачити, як лідер найбільшої американської партії об'єднується із закордонними автократами на кшталт Віктора Орбана. Трамп чітко говорить вам, хто він такий", – написала Клінтон.

Експосадовиця впевнена, що "мирна ідея" кандидата у президенти США полягає у тому, щоб "дати Путіну те, що йому потрібно".

З початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу Орбан розпочав так звану мирну місію: він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, потім – з російським диктатором Володимиром Путіним, китайським лідером Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та з Трампом. На його думку, всі вони можуть посприяти миру в Україні.

Гілларі Клінтон у 2016 році програла президентські вибори Трампу.

У травні 2023 року Трамп заявив, що "припинив би війну за добу". Президент Зеленський відповів, що Трамп уже мав таку можливість.

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