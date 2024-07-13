"Ужасно видеть". Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за встречу с Орбаном

"Мирная идея" кандидата Трампа состоит в том, чтобы "дать Путину то, что ему нужно", считает его оппонент на выборах в 2016 году

Хиллари Клинтон (Фото: Facebook)

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала 45-го президента Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Мнениями по этому поводу она поделилась на странице Facebook.

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"Ужасно видеть, как лидер крупнейшей американской партии объединяется с зарубежными автократами типа Виктора Орбана. Трамп четко говорит вам, кто он такой", – написала Клинтон.

Экс-чиновник уверена, что "мирная идея" кандидата в президенты США заключается в том, чтобы "дать Путину то, что ему нужно".

С начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза Орбан начал так называемую мирную миссию: он встретился с президентом Владимиром Зеленским, затем – с российским диктатором Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с Трампом. По его мнению, все они могут помочь миру в Украине.

Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла президентские выборы Трампу.

В мае 2023 года Трамп заявил, что "прекратил бы войну за сутки". Президент Зеленский ответил, что Трамп уже имел такую возможность.

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