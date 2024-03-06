Знищення "Сергія Котова". Родичам екіпажу корабля заборонили розповідати про втрати – ВМС
У Росії приховують інформацію про втрати серед екіпажу знищеного у Криму російського корабля "Сергей Котов", навіть родичам моряків забороняють розповсюджувати в соцмережах таку інформацію. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу в "Медіацентрі Україна".
За його словами, є велика ймовірність того, що велика частина екіпажу, що перебувала на кораблі, загинула.
"Враховуючи те, що це був темний час доби, що вода зараз дуже холодна і гіпотермія настає буквально через кілька хвилин, враховуючи характер вогневого ураження, якого було завдано судну, є велика ймовірність, що досить велика частина екіпажу загинула", — сказав Плетенчук.
Головне управління розвідки Міністерства оборони сьогодні повідомило, що під час знищення російського патрульного корабля було поранено щонайменше 27 окупантів, безповоротні втрати загарбників – сім моряків.
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- Вчора вранці у тимчасово окупованому Криму був знищений патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".
- У воєнній розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.
- "Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net.
- Корабель отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, проте його відправили на ремонт.
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