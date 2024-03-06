Уничтожение "Сергея Котова". Семьям экипажа корабля запретили рассказывать о потерях – ВМС

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В России скрывают информацию о потерях среди экипажа уничтоженного в Крыму российского корабля Сергей Котов, даже родственникам моряков запрещают распространять в соцсетях такую информацию. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге в "Медиацентре Украина".

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По его словам, есть немалая вероятность того, что большая часть экипажа, которая находилась на корабле, погибла.

"Учитывая то, что это было темное время суток, что вода сейчас очень холодная и гипотермия наступает буквально через несколько минут, учитывая характер огневого поражения, которое было нанесено судну, есть большая доля вероятности, что достаточно большая часть экипажа погибла", – сказал Плетенчук.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что во время уничтожения российского патрульного корабля были ранены по меньшей мере 27 оккупантов, безвозвратные потери захватчиков – семь моряков.

Читайте обширный текст LIGA.net о том, как потопили корабль "Сергей Котов" и почему это важно.

о том, как потопили корабль "Сергей Котов" и почему это важно. Вчера утром во временно оккупированном Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ Сергей Котов.

В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net .

. Корабль получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, однако его отправили на ремонт.

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