Зросла кількість загиблих і поранених через удар по Полтавському військовому інституту зв’язку

Вже 47 загиблих і 206 поранених внаслідок російської атаки на військовий інститут зв'язку

Полтавський військовий інститут зв'язку (Фото - Facebook навчального закладу)

Внаслідок російського удару по Полтавському військовому інститут зв’язку кількість загиблих зросла до 47 людей. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

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Вона наголосила, що ворог влучив у навчальний заклад і лікарню.

Кількість поранених теж збільшилась – вже 206.

Росіяни били двома балістичними ракетами. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Від завтрашнього дня у Полтавській області оголошено триденну жалобу.