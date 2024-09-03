Зросла кількість загиблих і поранених через удар по Полтавському військовому інституту зв’язку
Полтавський військовий інститут зв'язку (Фото - Facebook навчального закладу)

Внаслідок російського удару по Полтавському військовому інститут зв’язку кількість загиблих зросла до 47 людей. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

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Вона наголосила, що ворог влучив у навчальний заклад і лікарню.

Кількість поранених теж збільшилась – вже 206.

Росіяни били двома балістичними ракетами. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Від завтрашнього дня у Полтавській області оголошено триденну жалобу.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі 19 військовослужбовців.
  • Деякі бійці заявили, що захід було відстрочено на пів години і весь цей час військові чекали у дворі. Комбриг Дмитро Лисюк прибув на церемонію із запізненням через кілька хвилин після удару. 
  • 6 листопада ДБР відкрило справу за фактом атаки за статтею "недбале ставлення військовослужбовця до служби".
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