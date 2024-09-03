Зросла кількість загиблих і поранених через удар по Полтавському військовому інституту зв’язку
Внаслідок російського удару по Полтавському військовому інститут зв’язку кількість загиблих зросла до 47 людей. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.
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Вона наголосила, що ворог влучив у навчальний заклад і лікарню.
Кількість поранених теж збільшилась – вже 206.
Росіяни били двома балістичними ракетами. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.
Від завтрашнього дня у Полтавській області оголошено триденну жалобу.
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