Возросло количество погибших и раненых из-за удара по Полтавскому военному институту связи

Уже 47 погибших и 206 раненых в результате российской атаки на военный институт связи

Полтавский военный институт связи (Фото - Facebook учебного заведения)

В результате российского удара по Полтавскому военному институту связи количество погибших возросло до 47 человек. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

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Она подчеркнула, что враг попал в учебное заведение и больницу.

Количество раненых тоже увеличилось – уже 206.

Россияне били двумя баллистическими ракетами. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

С завтрашнего дня в Полтавской области объявлен трехдневный траур.