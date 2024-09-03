Возросло количество погибших и раненых из-за удара по Полтавскому военному институту связи
Полтавский военный институт связи (Фото - Facebook учебного заведения)

В результате российского удара по Полтавскому военному институту связи количество погибших возросло до 47 человек. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

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Она подчеркнула, что враг попал в учебное заведение и больницу.

Количество раненых тоже увеличилось – уже 206.

Россияне били двумя баллистическими ракетами. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

С завтрашнего дня в Полтавской области объявлен трехдневный траур.

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели 19 военнослужащих.
  • Некоторые бойцы заявили, что мероприятие было отсрочено на полчаса и все это время военные ждали во дворе. Комбриг Дмитрий Лысюк прибыл на церемонию с опозданием спустя несколько минут после удара.
  • 6 ноября ГБР открыло дело по факту атаки по статье "небрежное отношение военнослужащего к службе".
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