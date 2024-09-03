Возросло количество погибших и раненых из-за удара по Полтавскому военному институту связи
В результате российского удара по Полтавскому военному институту связи количество погибших возросло до 47 человек. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.
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Она подчеркнула, что враг попал в учебное заведение и больницу.
Количество раненых тоже увеличилось – уже 206.
Россияне били двумя баллистическими ракетами. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.
С завтрашнего дня в Полтавской области объявлен трехдневный траур.
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