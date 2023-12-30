ЗСУ назвали цілі Росії під час атаки "шахедами". Основний удар був по Херсонській області

Загалом у ніч на 30 грудня зафіксовано п'ять прильотів, основною ціллю був правий берег Дніпра на Херсонщині

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Основним напрямом удару дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 грудня була Херсонська область. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що росіяни запускали безпілотники з району мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

П'ять цілей збили сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Основний удар – прифронтові території Херсонської області.

Загалом ворог випустив 10 дронів.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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