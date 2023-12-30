ВСУ назвали цели России при атаке "шахедами". Основной удар был по Херсонской области

Всего в ночь на 30 декабря зафиксировано пять прилетов, основной целью был правый берег Днепра в Херсонской области

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Основным направлением удара дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 декабря была Херсонская область. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники из района мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Пять целей сбили силы противовоздушной обороны в Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Основной удар — прифронтовые территории Херсонской области.

Всего враг выпустил 10 дронов.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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