ЗСУ не виявили порушення повітряного простору з боку Білорусі

Прапор Білорусі (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Порушення повітряного простору України з боку Білорусі не виявили, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено", – написали військові.

Вони припускають, що була застосована радіолокаційна перешкода.

Раніше, о 14:28, ПС заявили, що не швидкісна повітряна ціль перетнула кордон з Білоруссю на межі Київської та Житомирської областей й рухається курсом на південь. Інших деталей військові не наводили.

Тривогу оголошували у чотирьох областях: на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Сумщині.

Наприкінці серпня МЗС України повідомило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує "значну кількість" військ поблизу північних кордонів України – сусідів закликали відвести війська.

У вересні речник Держприкордонслужби повідомляв, що у 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишилися хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України.

Українське МЗС "рішуче засудило" проведення "офіційної" зустрічі диктатора Лукашенка з російським гауляйтером тимчасово окупованої частини Донеччини Пушиліним – заявило, що дії керівництва Білорусі матимуть негативні наслідки для двосторонніх відносин.

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