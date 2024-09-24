ВСУ не выявили нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси

Флаг Беларуси (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Нарушения воздушного пространства Украины со стороны Беларуси не обнаружены, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен", – написали военные.

Они предполагают, что было применено радиолокационное препятствие.

Ранее, в 14:28, ВС заявили, что не скоростная воздушная цель пересекла границу с Беларусью на границе Киевской и Житомирской областей и двигается курсом на юг. Других деталей военные не приводили.

Тревогу объявляли в четырех областях: в Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской.

В конце августа МИД Украины сообщил, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск вблизи северных границ Украины – соседей призвали отвести войска.

В сентябре представитель Госпогранслужбы сообщал, что в 2023 году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако пока таких не фиксируется – остались разве что логистические подразделения РФ, которые не несут угрозы для Украины.

Украинский МИД "решительно осудил" проведение "официальной" встречи диктатора Лукашенко с российским гауляйтером временно оккупированной части Донбасса Пушилиным – заявил, что действия руководства Беларуси будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

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