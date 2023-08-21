На Бахмутському напрямку бійці Сил спецоперацій та артилеристи спалили російський міномет "Тюльпан" та самохідну гармату "Піон". Про це повідомляють ССО.

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Як зазначається, під час розвідки місцевості воїни 3-го полку ССО виявили ворожі самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм.

Важка артилерія окупантів працювала по позиціях українських військ.

Оператори групи спеціального призначення ССО передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони та коригували її вогонь.

За даними розвідки, в результаті артудара ворожу техніку було знищено, а ворог зазнав вбитих і поранених.

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