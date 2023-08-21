На Бахмутском направлении бойцы Сил спецопераций и артиллеристы сожгли российский миномет "Тюльпан" и самоходную пушку "Пион". Об этом сообщают ССО.

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Как отмечается, во время разведки местности воины 3-го полка ССО обнаружили вражеские самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм.

Тяжелая артиллерия оккупантов работала по позициям украинских войск.

Операторы группы специального назначения ССО передали координаты выявленных целей артиллерии Сил обороны и корректировали ее огонь.

По данным разведки, в результате артудара вражеская техника была уничтожена, а враг понес потери убитыми и ранеными.

В начале августа 2023 года появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Воины 79 десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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