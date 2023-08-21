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Бойцы Сил спецопераций и артиллерии сожгли российские "Тюльпан" и "Пион" у Бахмута – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 07:53
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На Бахмутском направлении бойцы Сил спецопераций и артиллеристы сожгли российский миномет "Тюльпан" и самоходную пушку "Пион". Об этом сообщают ССО.

Как отмечается, во время разведки местности воины 3-го полка ССО обнаружили вражеские самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм.

Тяжелая артиллерия оккупантов работала по позициям украинских войск.

Операторы группы специального назначения ССО передали координаты выявленных целей артиллерии Сил обороны и корректировали ее огонь.

По данным разведки, в результате артудара вражеская техника была уничтожена, а враг понес потери убитыми и ранеными.

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Наталья Медведева
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