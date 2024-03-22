Патрульні показали кадри перших хвилин після сьогоднішнього ракетного обстрілу Хмельницького. Відео з нагрудних камер правоохоронців оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України.

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Сьогодні вранці російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури Хмельницького.

Як повідомила Хмельницька ОВА, внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще п'ятеро поранені. З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном, її госпіталізовано.

Станом на 13:45 через російську атаку 20 000 абонентів в області залишилися без електрики. Жителів закликали економити електроенергію та не вмикати одночасно декілька приладів.

Сьогодні Росія запустила крилаті ракети та дрони-камікадзе по Україні. Вибухи чули жителі Запоріжжя, Харкова, Хмельницького, Сум, Львівщини, Івано-Франківщини.

Загалом РФ випустила 151 засіб повітряного нападу. Вдалося збити 92 цілі — 55 безпілотників, 35 ракет Х-101/Х-555 та дві ракети Х-59.

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