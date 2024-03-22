Патрульные показали видео первых минут после сегодняшнего ракетного обстрела Хмельницкого. Видео с нагрудных камер правоохранителей обнародовало Министерство внутренних дел Украины.

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Сегодня утром российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры Хмельницкого. Как утверждает Хмельницкая ОВА, в результате вражеской атаки два человека погибли, еще пятеро ранены. Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону, она госпитализирована.

По состоянию на 13:45 из-за российской атаки 20 000 абонентов в области остались без электричества. Жителей призвали экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько устройств.

Сегодня Россия запустила крылатые ракеты и дроны-камикадзе по Украине. Взрывы слышали жители Запорожья, Харькова, Хмельницкого, Сум, Львовской, Ивано-Франковской областей.

Всего РФ выпустила 151 средство воздушного нападения. Удалось сбить 92 цели – 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.

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