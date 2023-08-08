На 11:00 кількість жертв російського удару по Покровську – 7 людей загинуло та 88 поранено. Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Увечері 7 серпня 2023 року Росія двічі вдарила ракетами, попередньо "Іскандерами", по Покровську: влучили в житловий багатоповерховий будинок і готель.
Раніше глава МЗС Ігор Клименко повідомляв, що серед постраждалих щонайменше 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей.
За даними ДСНС на 12:00, продовжуються аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку.
Національна поліція публікує відео, зокрема зняте боді-камерами парамедиків під час повторного російського удару.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові.
- Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
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