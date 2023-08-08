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Ракетный удар РФ по Покровску. 7 погибших, 88 раненых, идет спасоперация – видео ГСЧС и НП видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 12:45
Покровск (Фото: ГСЧС)
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На 11:00 количество жертв российского удара по Покровску – 7 человек погибли и 88 ранены. Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. 

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Вечером 7 августа 2023 года Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

Ранее глава МИД Игорь Клименко сообщал, что среди пострадавших не менее 29 сотрудников полиции, семь спасателей и двое детей.

По данным ГСЧС на 12:00, продолжаются аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме.

Национальная полиция публикует видео, в том числе снятое боди-камерами парамедиков во время повторного российского удара.   

Читайте также: Ракетные удары по Покровску. Погиб замглавы ГСЧС области, ранены полицейские и спасатели

Сергей Бережной
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