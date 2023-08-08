На 11:00 количество жертв российского удара по Покровску – 7 человек погибли и 88 ранены. Об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Вечером 7 августа 2023 года Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску: попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

Ранее глава МИД Игорь Клименко сообщал, что среди пострадавших не менее 29 сотрудников полиции, семь спасателей и двое детей.

По данным ГСЧС на 12:00, продолжаются аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме.

Национальная полиция публикует видео, в том числе снятое боди-камерами парамедиков во время повторного российского удара.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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