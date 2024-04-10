Український оборонно-промисловий комплекс має "потрібні" результати у сфері виробництва ракет. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозверення.

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Український лідер заявив, що провів нараду щодо ракетної програми, в якій взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та керівники відповідних підприємств.

"Серійне виробництво. Нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", – наголосив Зеленський.

Також президент обговорив з Сирським поточну ситуацію на передовій та заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

8 квітня президент сказав, що українська армія має стати "настільки технологічною, наскільки це можливо", аби продовжувати завдавати втрат армії РФ навіть в умовах дефіциту снарядів.

9 квітня Зеленський заявив, що Україна має план контрнаступу, але зможе перемогти Росію тільки сучасною зброєю.

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