Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет "нужные" результаты в сфере производства ракет. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения.

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Украинский лидер заявил, что провел совещание по ракетной программе, в которой приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и руководители соответствующих предприятий.

"Серийное производство. Новые образцы ракет. Детали не публичны, но у нашей оборонки есть нужные результаты. И главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты", – подчеркнул Зеленский.

Также президент обсудил с Сырским о текущей ситуации на передовой и заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

8 апреля президент сказал, что украинская армия должна стать "столь технологичной, насколько это возможно", чтобы продолжать наносить урон армии РФ даже в условиях дефицита снарядов.

9 апреля Зеленский заявил, что у Украины есть план контрнаступления, но сможет победить Россию только современным оружием.

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