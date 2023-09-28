У ніч проти 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті поблизу аеропорту пролунав потужний вибух. Місцеві та російські Telegram-канали повідомляють про загиблих та поранених.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Представники місцевої влади стверджують, що вибух та пожежа трапились о 02:43 на одному із митних складів, розташованому на території масиву "Будівельник" Сергелійського району міста Ташкента.

Після вибуху від будівлі митного терміналу в аеропорту Ташкента майже нічого не залишилося. Попередньою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.

Як повідомляє канал Brief з посиланням на свідчення очевидців, на місці вибуху багато постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено будинки та заклади, розташовані неподалік епіцентру. Влада не виключає імовірність теракту.

За даними влади, постраждало багато будинків у 30 кілометровій зоні вибуху.

У МВС Узбекистану стверджують, що потужний вибух у Ташкенті стався нібито "через удар блискавки". За інформацією відомства, внаслідок вибуху практично повністю знищено склад.

Близько 05:00 за місцевим часом, за інформацією надзвичайників, пожежу було ліквідовано.

За даними каналу BAZA, наразі відомо щонайменше про одного загиблого підлітка. 17-річний хлопець спав біля вікна, і йому в шию прилетів осколок, стверджує ресурс.

Також відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих дітей – їх порізало осколками. Наразі вони в лікарнях.

8 вересня 2023 року у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус, який забрав життя понад 2000 людей.

12 вересня у Лівії загинули 3000 осіб внаслідок обвалення двох гребель.

27 вересня на весіллі в Іраку сталася пожежа, внаслідок чого загинули щонайменше 120 людей, ще 200 – поранені.

Дивіться також: У Києві горів притулок для котів, є багато смертей. Місцеві кажуть про підрив – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.