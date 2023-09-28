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У Ташкенті біля аеропорту стався вибух, є загиблі та поранені: відео величезного гриба видео

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 06:28
Відео: соцмережі
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У ніч проти 28 вересня у столиці Узбекистану Ташкенті поблизу аеропорту пролунав потужний вибух. Місцеві та російські Telegram-канали повідомляють про загиблих та поранених.

Представники місцевої влади стверджують, що вибух та пожежа трапились о 02:43 на одному із митних складів, розташованому на території масиву "Будівельник" Сергелійського району міста Ташкента.

Фото: соцмережі

Після вибуху від будівлі митного терміналу в аеропорту Ташкента майже нічого не залишилося. Попередньою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.

Фото: соцмережі

Як повідомляє канал Brief з посиланням на свідчення очевидців, на місці вибуху багато постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено будинки та заклади, розташовані неподалік епіцентру. Влада не виключає імовірність теракту.

За даними влади, постраждало багато будинків у 30 кілометровій зоні вибуху.

У МВС Узбекистану стверджують, що потужний вибух у Ташкенті стався нібито "через удар блискавки". За інформацією відомства, внаслідок вибуху практично повністю знищено склад.

Близько 05:00 за місцевим часом, за інформацією надзвичайників, пожежу було ліквідовано.

За даними каналу BAZA, наразі відомо щонайменше про одного загиблого підлітка. 17-річний хлопець спав біля вікна, і йому в шию прилетів осколок, стверджує ресурс.

Також відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих дітей – їх порізало осколками. Наразі вони в лікарнях.

  • 8 вересня 2023 року у Марокко стався найсильніший за 120 років землетрус, який забрав життя понад 2000 людей.
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  • 27 вересня на весіллі в Іраку сталася пожежа, внаслідок чого загинули щонайменше 120 людей, ще 200 – поранені. 

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Мілана Головань
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