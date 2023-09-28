В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте вблизи аэропорта прогремел мощный взрыв. Местные и российские Telegram-каналы сообщают о погибших и раненых.

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Представители местных властей утверждают, что взрыв и пожар произошли в 02:43 на одном из таможенных складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента.

После взрыва от здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось. Предварительной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для хранившихся на таможенном складе электромобилей.

Как сообщает канал Brief со ссылкой на показания очевидцев, на месте взрыва много пострадавших. От взрывной волны повреждены дома и заведения, расположенные вблизи эпицентра. Власти не исключают вероятность теракта.

По данным властей, пострадали многие дома в 30-километровой зоне взрыва.

В МВД Узбекистана утверждают, что мощный взрыв в Ташкенте произошел якобы "из-за удара молнии". По информации ведомства, в результате взрыва практически полностью уничтожен склад.

Около 05:00 по местному времени, по информации спасателей, пожар был ликвидирован.

По данным канала BAZA, в настоящее время известно по меньшей мере об одном погибшем подростке. 17-летний парень спал у окна и ему в шею прилетел осколок, утверждает ресурс.

Также известно как минимум о пяти пострадавших детях – их порезало осколками. Сейчас они в больницах.

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