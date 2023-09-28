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В Ташкенте возле аэропорта произошел взрыв, погибли и ранены люди: видео огромного гриба видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 06:28
Видео: соцсети
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В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте вблизи аэропорта прогремел мощный взрыв. Местные и российские Telegram-каналы сообщают о погибших и раненых.

Представители местных властей утверждают, что взрыв и пожар произошли в 02:43 на одном из таможенных складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента.

Фото: соцсети

После взрыва от здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось. Предварительной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для хранившихся на таможенном складе электромобилей.

Фото: соцсети

Как сообщает канал Brief со ссылкой на показания очевидцев, на месте взрыва много пострадавших. От взрывной волны повреждены дома и заведения, расположенные вблизи эпицентра. Власти не исключают вероятность теракта.

По данным властей, пострадали многие дома в 30-километровой зоне взрыва.

В МВД Узбекистана утверждают, что мощный взрыв в Ташкенте произошел якобы "из-за удара молнии". По информации ведомства, в результате взрыва практически полностью уничтожен склад.

Около 05:00 по местному времени, по информации спасателей, пожар был ликвидирован.

По данным канала BAZA, в настоящее время известно по меньшей мере об одном погибшем подростке. 17-летний парень спал у окна и ему в шею прилетел осколок, утверждает ресурс.

Также известно как минимум о пяти пострадавших детях – их порезало осколками. Сейчас они в больницах.

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Милана Головань
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