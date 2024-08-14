В Україні спалили 1035 кг героїну на понад 2,3 млрд грн, який у 2021-му ліквідувала СБУ – відео
В Україні спалили понад тонну героїну, який у січні 2021 року Служба безпеки України конфіскувала у контрабандистів. Про це розповіла пресслужба правоохоронців, а також опублікувала відео.
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Правоохоронці розповіли, що за цінами чорного ринку на момент виявлення "товару" його вартість становила понад 2,3 млрд грн, а ліквідація цих наркотиків відбувалася після відповідного вироку Залізничного районного суду Львова.
У СБУ нагадали, що у 2021 році правоохоронці провели тривалу багатоходову спецоперацію та задокументували протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.
Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох чоловіків: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.
У результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. У СБУ проінформували, що цей вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до ЄС, а наркотик було приховано в контейнері серед харчових продуктів.
За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки.
- У липні 2023 року правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту еквадорського кокаїну у Львові.
- На початку серпня Нацполіція повідомила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.
- У серпні СБУ повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару".
- У жовтні СБУ повідомила про перекриття масштабного каналу контрабанди іранського героїну, спецоперацію здійснили спільно з правоохоронцями ЄС.
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