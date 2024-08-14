В Україні спалили понад тонну героїну, який у січні 2021 року Служба безпеки України конфіскувала у контрабандистів. Про це розповіла пресслужба правоохоронців, а також опублікувала відео.

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Правоохоронці розповіли, що за цінами чорного ринку на момент виявлення "товару" його вартість становила понад 2,3 млрд грн, а ліквідація цих наркотиків відбувалася після відповідного вироку Залізничного районного суду Львова.

Фото: Telegram СБУ

Фото: Telegram СБУ

У СБУ нагадали, що у 2021 році правоохоронці провели тривалу багатоходову спецоперацію та задокументували протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох чоловіків: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

Фото: Telegram СБУ

У результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. У СБУ проінформували, що цей вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до ЄС, а наркотик було приховано в контейнері серед харчових продуктів.

За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки.

У липні 2023 року правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту еквадорського кокаїну у Львові.

На початку серпня Нацполіція повідомила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.

У серпні СБУ повідомила про затримання наркоторговців у Київській області, у яких вилучено рекордні за останні роки 20 тонн "товару".

У жовтні СБУ повідомила про перекриття масштабного каналу контрабанди іранського героїну, спецоперацію здійснили спільно з правоохоронцями ЄС.

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