В Украине сожгли 1035 кг героина на 2,3 млрд грн, который в 2021 ликвидировала СБУ – видео
В Украине сожгли более тонны героина, который в январе 2021 года Служба безопасности Украины конфисковала у контрабандистов. Об этом рассказала пресс-служба правоохранителей, а также опубликовала видео.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Правоохранители рассказали, что по ценам черного рынка на момент обнаружения "товара" его стоимость составляла более 2,3 млрд грн, а ликвидация этих наркотиков производилась после соответствующего приговора Зализнычного районного суда Львова.
В СБУ напомнили, что в 2021 году правоохранители провели длительную многоходовую спецоперацию и задокументировали противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.
Тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех мужчин: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасующих наркотики в арендованных складских помещениях.
В результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. В СБУ проинформировали, что этот груз следовал из Пакистана транзитом через Украину в ЕС, а наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.
По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают сроки.
- В июле 2023 года стражи порядка заблокировали транснациональный канал сбыта эквадорского кокаина во Львове.
- В начале августа Нацполиция сообщила о перекрытии международного канала контрабанды наркотиков, был изъят кокаин на около полумиллиона долларов США.
- В августе СБУ сообщила о задержании наркоторговцев в Киевской области, у которых изъяты рекордные за последние годы 20 тонн "товара".
- В октябре СБУ сообщила о перекрытии масштабного канала контрабанды иранского героина, спецоперация была проведена совместно с правоохранителями ЕС.
Читайте также: Конфета за $601. В Новой Зеландии случайно распространяли сладости с метамфетамином