В Украине сожгли более тонны героина, который в январе 2021 года Служба безопасности Украины конфисковала у контрабандистов. Об этом рассказала пресс-служба правоохранителей, а также опубликовала видео.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Правоохранители рассказали, что по ценам черного рынка на момент обнаружения "товара" его стоимость составляла более 2,3 млрд грн, а ликвидация этих наркотиков производилась после соответствующего приговора Зализнычного районного суда Львова.

Фото: Telegram СБУ

Фото: Telegram СБУ

В СБУ напомнили, что в 2021 году правоохранители провели длительную многоходовую спецоперацию и задокументировали противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

Тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех мужчин: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасующих наркотики в арендованных складских помещениях.

Фото: Telegram СБУ

В результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. В СБУ проинформировали, что этот груз следовал из Пакистана транзитом через Украину в ЕС, а наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают сроки.

В июле 2023 года стражи порядка заблокировали транснациональный канал сбыта эквадорского кокаина во Львове.

В начале августа Нацполиция сообщила о перекрытии международного канала контрабанды наркотиков, был изъят кокаин на около полумиллиона долларов США.

В августе СБУ сообщила о задержании наркоторговцев в Киевской области, у которых изъяты рекордные за последние годы 20 тонн "товара".

В октябре СБУ сообщила о перекрытии масштабного канала контрабанды иранского героина, спецоперация была проведена совместно с правоохранителями ЕС.

Читайте также: Конфета за $601. В Новой Зеландии случайно распространяли сладости с метамфетамином