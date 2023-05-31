RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Завтра РДК нападає на Росію". Російські добровольці показали рейд в Бєлгородську область: відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 21:49
Бійці РДК перед рейдом у Бєлгородську область (фото: скриншот з відео)
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Російський добровольчий корпус, який воює проти РФ, показав відео нещодавнього рейду до Бєлгородської області 22 травня. Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.

За словами росіян, за добу рейду їм вдалося взяти під контроль територію за площею більшу, ніж Бахмут.

Також їм вдалося захопити новий російський бронетранспортер БТР-82А.

РДК натякнув на продовження таких операцій, написавши: "Далі – більше".

"Завтра Російський добровольчий корпус нападає на РФ, тож побажайте нам усім удачі та успіхів", – сказав на відео перед рейдом командир РДК Денис Нікітін.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та Легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і Легіон курує ГУР.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У Легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у Легіоні кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України. 

Читайте також: Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та легіон "Свобода Росії"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Росіявійнабєлгородська областьлегіон свобода росіїрдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 