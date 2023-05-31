Російський добровольчий корпус, який воює проти РФ, показав відео нещодавнього рейду до Бєлгородської області 22 травня. Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.

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За словами росіян, за добу рейду їм вдалося взяти під контроль територію за площею більшу, ніж Бахмут.

Також їм вдалося захопити новий російський бронетранспортер БТР-82А.

РДК натякнув на продовження таких операцій, написавши: "Далі – більше".

"Завтра Російський добровольчий корпус нападає на РФ, тож побажайте нам усім удачі та успіхів", – сказав на відео перед рейдом командир РДК Денис Нікітін.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та Легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і Легіон курує ГУР.

Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У Легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у Легіоні кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України.

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