Российский добровольческий корпус, который воюет против РФ, показал видео недавнего рейда в Белгородскую область 22 мая. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

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По словам россиян, за сутки рейда им удалось взять под контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут.

Также им удалось захватить новый российский бронетранспортер БТР-82А.

РДК намекнул на продолжение подобных операций, написав: Дальше — больше.

"Завтра Российский добровольческий корпус нападает на РФ, поэтому пожелайте нам всем удачи и успехов", — сказал на видео перед рейдом командир РДК Денис Никитин.

Утром 22 мая РДК и Легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и Легион курирует ГУР.

Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В Легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в Легионе говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

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