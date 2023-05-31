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"Завтра РДК нападает на РФ". Российские добровольцы показали рейд на Белгородскую область видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 21:49
Бойцы РДК перед рейдом в Белгородскую область (Фото: скриншот с видео)
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Российский добровольческий корпус, который воюет против РФ, показал видео недавнего рейда в Белгородскую область 22 мая. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

По словам россиян, за сутки рейда им удалось взять под контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут. 

Также им удалось захватить новый российский бронетранспортер БТР-82А. 

РДК намекнул на продолжение подобных операций, написав: Дальше — больше. 

"Завтра Российский добровольческий корпус нападает на РФ, поэтому пожелайте нам всем удачи и успехов", — сказал на видео перед рейдом командир РДК Денис Никитин.

  • Утром 22 мая РДК и Легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и Легион курирует ГУР.
  • Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.
  • В Легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в Легионе говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и легион "Свобода России"

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаБелгородская областьлегион свобода россиирдк
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