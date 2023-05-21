Президент Володимир Зеленський у відеозверненні прозвітував щодо результатів серії міжнародних візитів кінця тижня і заявив, що "світ чує позицію України".

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"Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що "наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила, сила Української держави, стане найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей, чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко".

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