Президент Володимир Зеленський у відеозверненні прозвітував щодо результатів серії міжнародних візитів кінця тижня і заявив, що "світ чує позицію України".
"Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що "наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила, сила Української держави, стане найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей, чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко".
- 19 травня Зеленський приїхав до Саудівської Аравії для виступу перед Лігою арабських держав.
- 20 травня президент Зеленський прибув до Японії для участі у саміті глав країн Великої сімки. Під час цього візиту він провів переговори з президентом США Джо Байденом та подякував йому за новий пакет військової допомоги.
- 21 травня Зеленський сказав у Хіросімі, що міжнародний порядок не вдасться зберегти, якщо залишити Росії можливість окупувати навіть малу частину території України.
Коментарі