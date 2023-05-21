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Зеленский: Мир слышит нашу позицию видео

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21.05.2023, 21:19
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении отчитался о результатах серии международных визитов конца недели и заявил, что "мир слышит позицию Украины".  

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"Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… Относительно каждого существенного для Украины пункта имеем понимание мирового большинства. И вместе будем наращивать украинский потенциал", – сказал Зеленский. 

Президент подчеркнул, что "наше единство с миром, наша защита для украинцев и наша сила, сила Украинского государства, станет самым достойным увековечением памяти наших людей, чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая меняет форму, но убивает одинаково жестоко".

Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвидеообращение
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