Зеленський відвідав американський завод Flex у Мукачеві, по якому вдарили росіяни – відео
Президент Володимир Зеленський відвідав американське підприємство Flextronics (Flex) у Мукачеві, по якому Росія здійснила ракетні удари вранці 21 серпня. Про це повідомив Офіс глави держави.
Генеральна директорка "Flextronics Україна" Анна Драгун зауважила, що завдяки сповіщенню про небезпеку та оперативному реагуванню вдалося вчасно евакуювати всіх 600 співробітників заводу, однак постраждали 17 людей – і деякі з них досі перебувають у лікарні.
Драгун зауважила, що підприємство спеціалізується винятково на виробництві цивільної споживчої продукції, у тому числі кавоварок, і ніколи не залучалось до виготовлення та постачання військової техніки або виробів оборонного призначення.
За словами гендиректорки, наразі основним пріоритетом є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.
"На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює в Україні. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти вам швидко відновитися", – заявив президент.
На зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Чиновниця також подякувала президенту за підтримку, передає ОП.
На підприємстві Flextronics виготовляли побутову техніку, картриджі для принтерів, LED-лампи та інші побутові прилади. Підприємство призупинило роботу унаслідок двох ракетних ударів вранці 21 серпня.
У день атаки глава Американської торговельної палати в Україні Гундер закликав Трампа протидіяти Путіну.
22 серпня президент США заявив, що повідомив російському диктатору, що він незадоволений ударом по американському заводу в Мукачеві.
- Наступного дня перший заступник глави МЗС Кислиця заявив, що Росія навмисно здійснила атаку по заводу Flex, і Україна чекає на реакцію Штатів на це.
