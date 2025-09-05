Президент Володимир Зеленський відвідав американське підприємство Flextronics (Flex) у Мукачеві, по якому Росія здійснила ракетні удари вранці 21 серпня. Про це повідомив Офіс глави держави.

Генеральна директорка "Flextronics Україна" Анна Драгун зауважила, що завдяки сповіщенню про небезпеку та оперативному реагуванню вдалося вчасно евакуювати всіх 600 співробітників заводу, однак постраждали 17 людей – і деякі з них досі перебувають у лікарні.

Читайте також Втрата виробництва та діра в бюджеті. Які наслідки удару по Мукачеву

Драгун зауважила, що підприємство спеціалізується винятково на виробництві цивільної споживчої продукції, у тому числі кавоварок, і ніколи не залучалось до виготовлення та постачання військової техніки або виробів оборонного призначення.

За словами гендиректорки, наразі основним пріоритетом є підтримка працівників і відновлення виробничих потужностей.

"На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює в Україні. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти вам швидко відновитися", – заявив президент.

На зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Чиновниця також подякувала президенту за підтримку, передає ОП.

На підприємстві Flextronics виготовляли побутову техніку, картриджі для принтерів, LED-лампи та інші побутові прилади. Підприємство призупинило роботу унаслідок двох ракетних ударів вранці 21 серпня.

Фото: Офіс президента