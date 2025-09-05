Зеленский посетил американский завод Flex в Мукачево, по которому ударили россияне – видео
Президент Владимир Зеленский посетил американское предприятие Flextronics (Flex) в Мукачево, по которому Россия осуществила ракетные удары утром 21 августа. Об этом сообщил Офис главы государства.
Генеральный директор "Flextronics Украина" Анна Драгун отметила, что благодаря оповещению об опасности и оперативному реагированию удалось вовремя эвакуировать всех 600 сотрудников завода, однако пострадали 17 человек – и некоторые из них до сих пор находятся в больнице.
Драгун отметила, что предприятие специализируется исключительно на производстве гражданской потребительской продукции, в том числе кофемашин, и никогда не привлекалось к изготовлению и поставке военной техники или изделий оборонного назначения.
По словам гендиректора, сейчас основным приоритетом является поддержка работников и восстановление производственных мощностей.
"К сожалению, российские ракеты и дроны бьют по всей стране. Но я очень благодарен всем, кто работает в Украине. Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь вам быстро восстановиться", – заявил президент.
На встрече также присутствовала временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Чиновница также поблагодарила президента за поддержку, передает ОП.
На предприятии Flextronics изготавливали бытовую технику, картриджи для принтеров, LED-лампы и другие бытовые приборы. Предприятие приостановило работу в результате двух ракетных ударов утром 21 августа.
В день атаки глава Американской торговой палаты в Украине Гундер призвал Трампа противодействовать Путину.
22 августа президент США заявил, что сообщил российскому диктатору, что он недоволен ударом по американскому заводу в Мукачево.
- На следующий день первый заместитель главы МИД Кислица заявил, что Россия намеренно осуществила атаку по заводу Flex, и Украина ждет реакции Штатов на это.
