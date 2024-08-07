У мережі ширяться відео з нібито залишками російського винищувача Су-34, знищеного українським ударом 3 серпня по аеродрому "Морозовськ". Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив тип літака, але локацію у воєнній розвідці не можуть підтвердити.

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Раніше ГУР повідомило, що на аеродромі "Морозовськ" було знищено Су-34 і склад боєкомплектів – наводилися супутникові знімки наслідків української дронової атаки.

Згодом низка Telegram-каналів поширили відео, як стверджується, із залишками російського літака Су-34. Заявляється, що на кадрах саме той літак, котрий був знищений унаслідок українського удару по "Морозовську".

Відео розповсюджують як російські пропагандисти, так і українські канали.

Співрозмовник LIGA.net у військовій розвідці підтвердив, що на кадрах дійсно Су-34. Водночас він не може підтвердити, що на кадрах саме летовище "Морозовськ".

Отже, поки що не можна з упевненістю говорити про те, що на відео знищений винищувач саме з цього аеродрому.

Перше відео можна подивитися на початку новини, друге тут:

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