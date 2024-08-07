З'явилися відео з залишками Су-34 нібито з "Морозовська". Джерело в ГУР: Не можемо підтвердити
У мережі ширяться відео з нібито залишками російського винищувача Су-34, знищеного українським ударом 3 серпня по аеродрому "Морозовськ". Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки підтвердив тип літака, але локацію у воєнній розвідці не можуть підтвердити.
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Раніше ГУР повідомило, що на аеродромі "Морозовськ" було знищено Су-34 і склад боєкомплектів – наводилися супутникові знімки наслідків української дронової атаки.
Згодом низка Telegram-каналів поширили відео, як стверджується, із залишками російського літака Су-34. Заявляється, що на кадрах саме той літак, котрий був знищений унаслідок українського удару по "Морозовську".
Відео розповсюджують як російські пропагандисти, так і українські канали.
Співрозмовник LIGA.net у військовій розвідці підтвердив, що на кадрах дійсно Су-34. Водночас він не може підтвердити, що на кадрах саме летовище "Морозовськ".
Отже, поки що не можна з упевненістю говорити про те, що на відео знищений винищувач саме з цього аеродрому.
Перше відео можна подивитися на початку новини, друге тут:
Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 3 серпня Сили оборони вдарили по аеродрому "Морозовськ".
Тоді військові повідомляли, що зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники ГУР уразили склад пально-мастильних матеріалів у цьому регіоні.
- 4 серпня з'явилися перші супутникові знімки з "Морозовська" після удару: зафіксовано ураження складів із боєприпасами, а сліди пожеж видно і біля інших будівель, і біля місць паркування винищувачів РФ.
5 серпня ГУР підтвердило знищення Су-34 та складу боєкомплектів після українського удару по "Морозовську" - опубліковано супутникові знімки.
- Це не перша атака по цьому аеродрому. У червні Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на "Морозовськ", повідомив начальник ГУР Буданов.
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