В сети распространяются видео с якобы остатками российского истребителя Су-34, уничтоженного украинским ударом 3 августа по аэродрому "Морозовск". Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил тип самолета, но локацию в военной разведке не могут подтвердить.

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Ранее ГУР сообщило, что на аэродроме "Морозовск" были уничтожены Су-34 и склад боекомплектов – приводились спутниковые снимки последствий украинской дроновой атаки.

Впоследствии ряд Telegram-каналов распространили видео, как утверждается, с остатками российского самолета Су-34. Заявляется, что на кадрах именно тот самолет, который был уничтожен вследствие украинского удара по "Морозовску".

Видео распространяются как российскими пропагандистами, так и украинскими каналами.

Собеседник LIGA.net в военной разведке подтвердил, что на кадрах действительно Су-34. В то же время он не может подтвердить, что на кадрах именно аэродром "Морозовск".

Итак, пока что нельзя с уверенностью говорить о том, что на видео уничтоженный истребитель именно с этого аэродрома.

Первое видео можно посмотреть в начале новости, второе здесь:

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