Есть видео с остатками Су-34 якобы с "Морозовска". Источник в ГУР: Не можем подтвердить
В сети распространяются видео с якобы остатками российского истребителя Су-34, уничтоженного украинским ударом 3 августа по аэродрому "Морозовск". Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки подтвердил тип самолета, но локацию в военной разведке не могут подтвердить.
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Ранее ГУР сообщило, что на аэродроме "Морозовск" были уничтожены Су-34 и склад боекомплектов – приводились спутниковые снимки последствий украинской дроновой атаки.
Впоследствии ряд Telegram-каналов распространили видео, как утверждается, с остатками российского самолета Су-34. Заявляется, что на кадрах именно тот самолет, который был уничтожен вследствие украинского удара по "Морозовску".
Видео распространяются как российскими пропагандистами, так и украинскими каналами.
Собеседник LIGA.net в военной разведке подтвердил, что на кадрах действительно Су-34. В то же время он не может подтвердить, что на кадрах именно аэродром "Морозовск".
Итак, пока что нельзя с уверенностью говорить о том, что на видео уничтоженный истребитель именно с этого аэродрома.
Первое видео можно посмотреть в начале новости, второе здесь:
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск".
Тогда военные сообщали, что зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы. Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в этом регионе.
- 4 августа появились первые спутниковые снимки с "Морозовска" после удара: зафиксировано поражение складов с боеприпасами, а следы пожаров видны и у других зданий, и у парковочных мест истребителей РФ.
5 августа ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и склад боекомплектов после украинского удара по "Морозовску" – опубликованы спутниковые снимки.
- Это не первая атака по этому аэродрому. В июне Силы обороны использовали по меньшей мере 70 беспилотников для атаки на "Морозовск", сообщил начальник ГУР Буданов.
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