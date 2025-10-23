У Харківській області росіяни вбили рятувальника, ще п'ятеро пожежників поранені – фото
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У Харківській області внаслідок повторного російського удару загинув рятувальник, ще п'ятеро поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники гасили пожежу після удару дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. У цей час ворог повторно обстріляв це місце, вдаривши по рятувальниках і пошкодивши їхній автомобіль.
Загинув командир відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у регіоні головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У рятувальника залишилася донька.
- Росія не вперше прицільно б'є по рятувальниках. 11 вересня ворог атакував дронами рятувальників у Краматорську, які тушили пожежу.
- 15 вересня окупанти навмисно вдарили по рятувальниках у Чернігівській області, є поранені.
- 17 вересня, у День рятувальника Росія дроном вгатила по пожежній частині в Донецькій області.
- 21 вересня у Ніжинському районі росіяни вдруге за тиждень повторно вдарили по рятувальниках. Двоє вогнеборців потрапили до лікарні.
- У ДСНС розповіли LIGA.net, що від початку війни Росії загинули 107 працівників ДСНС, також і рятувальників. Деякі пожежники перебувають у полоні.
Коментарі (0)