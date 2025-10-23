У Харківській області росіяни вбили рятувальника, ще п'ятеро пожежників поранені – фото

Армія РФ повторно вдарила по місцю, де пожежники ліквідували наслідки попередньої атаки

Постраждале авто рятувальників (Фото: ДСНС)

У Харківській області внаслідок повторного російського удару загинув рятувальник, ще п'ятеро поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники гасили пожежу після удару дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. У цей час ворог повторно обстріляв це місце, вдаривши по рятувальниках і пошкодивши їхній автомобіль.

Загинув командир відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у регіоні головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. У рятувальника залишилася донька.

Загиблий рятувальник (Фото: ДСНС)

Авто рятувальників (Фото: ДСНС)