В Харьковской области россияне убили спасателя, еще пятеро пожарных ранены – фото

Пострадавшее авто спасателей (Фото: ГСЧС)

В Харьковской области в результате повторного российского удара погиб спасатель, еще пятеро ранены. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели тушили пожар после удара дроном в селе Зеленый Гай Великобурлукской обы Купянского района. В это время враг повторно обстрелял это место, ударив по спасателям и повредив их автомобиль.

Погиб командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда главного управления ГСЧС регионе главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. У спасателя осталась дочь.

Погибший спасатель (Фото: ГСЧС)

Авто спасателей (Фото: ГСЧС)