В Харьковской области россияне убили спасателя, еще пятеро пожарных ранены – фото
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Харьковской области в результате повторного российского удара погиб спасатель, еще пятеро ранены. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели тушили пожар после удара дроном в селе Зеленый Гай Великобурлукской обы Купянского района. В это время враг повторно обстрелял это место, ударив по спасателям и повредив их автомобиль.
Погиб командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда главного управления ГСЧС регионе главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. У спасателя осталась дочь.
- Россия не первый раз прицельно бьет по спасателям. 11 сентября враг атаковал дронами спасателей в Краматорске, которые тушили пожар.
- 15 сентября оккупанты намеренно ударили по спасателям в Черниговской области, есть раненые.
- 17 сентября, в День спасателя Россия дроном вбила по пожарной части в Донецкой области.
- 21 сентября в Нежинском районе россияне второй раз за неделю повторно ударили по спасателям. Двое пожарных попали в больницу.
- В ГСЧС рассказали ЛИГА.netчто с начала войны России погибли 107 работников ГСЧСвключая спасателей. Некоторые пожарные находятся в плену.
