У Житомирській області харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: є загиблі й травмовані

23-річний чоловік, який активував вибуховий пристрій в Овручі, загинув

Місце події (Фото: Нацполіція)

У п’ятницю, 24 жовтня, в Овручі Житомирської області у результаті підриву вибухівки на пероні загинуло чотири людини. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овруч Коростенського району.

Попередньо встановлено, що працівники Державної прикордонної служби проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потягу. У цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух.

У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 і 82 роки, всі – жительки району. Серед загиблих – прикордонниця.

Окрім того, станом на 13:00 відомо про 12 поранених.

Суспільне пише, що чоловік підірвав гранату. За даними медіа, це сталося в потязі.

Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловік підірвав невідомий вибуховий пристрій. За даними прикордонників, серед постраждалих – двоє військовослужбовців зі складу наряду й 10 цивільних.

За попередньою інформацією, чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова і нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

12 липня мешканець села Михайлівка-Рубежівка в Київській області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ять поліціянтів.

25 липня дві людини загинули через вибух гранати у Тернополі.