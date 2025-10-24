В Житомирской области харьковчанин подорвал взрывчатку на вокзале: есть погибшие и раненые

Место происшествия (Фото: Нацполиция)

В пятницу, 24 октября, в Овруче Житомирской области в результате подрыва гранаты на перроне погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч Коростенского района.

Предварительно установлено, что работники Государственной пограничной службы проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время на перроне один из них достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате этот мужчина, 23-летний житель Харькова, погиб. Также смертельные ранения получили еще три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все – жительницы района. Среди погибших – сотрудница пограничной службы.

Кроме того, по состоянию на 13:00 известно о 12 раненых.

Суспільне пишет, что мужчина взорвал гранату. По данным медиа, это произошло в поезде.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что мужчина подорвал неизвестное взрывное устройство. По данным пограничников, среди пострадавших – двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских.

По предварительной информации, совершавший подрыв мужчина был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

12 июля житель села Михайловка-Рубежовка в Киевской области взорвал гранату в присутствии наряда полиции, в результате чего получили ранения пятеро полицейских.

25 июля два человека погибли из-за взрыва гранаты в Тернополе.