Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького зняла незвичайний бойовий епізод у лісі: вогневий контакт між двома групами військовослужбовців – російських окупантів та штурмовиків Сил оборони.

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У титрах на початку ролика підписано, що штурмова група ЗСУ (у лівому нижньому кутку екрана) просувається в напрямку на дві години і, ймовірно, помічає групу озброєних росіян, що проходить попереду.

Один з українських бійців тримає її "на мушці", але незабаром опускає автомат. Водночас один з окупантів прямо дивиться на групу ЗСУ, потім відвертається і спокійно йде далі разом із рештою.

Після цього боєць в голові групи ЗСУ починає стріляти не по групі противника, а в напрямку на дві-три години. (Росіяни, що проходять повз, не реагують.)

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Невідомо, що відбувається: чи групи прийняли чужу групу за "своїх", чи висока трава завадила ідентифікації противника, чи щось ще.

Відразу за цим два замикаючих (ймовірно; у кадрі інших не видно) бійця ЗСУ, нарешті, починають стріляти вслід групі росіян, що пішла лівіше, – їх ініціативу через кілька секунд підтримує один з тих бійців, що йшов попереду.

При відкритті вогню замикаючими інші не виявили занепокоєння і не знизили силует, немов це був плановий вогонь на придушення "задля профілактики".

Ролик закінчується демонстрацією двох трупів російських загарбників; невідомо, чи вбиті вони у показаному раніше епізоді.

Раніше The Economist написав, що Україна більше не перевершує Росію у тактичних дронах на передовій.

У серпні 2023 року HIMARS у районі Залізного Порту на півдні знищив рідкісну російську РЛС загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю "Предел-Е" оцінювальною вартістю $200 млн.

У тимчасово окупованому Енергодарі дрон вдарив по будівлі імпровізованої "казарми" кадировців "Ахмат-1".

Українські розвідники показали, як за допомогою безпілотника знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" росіян.

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