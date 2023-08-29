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30 бригада показала необычный огневой контакт штурмовиков ВСУ и оккупантов в лесу – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 11:02
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Аэроразведка 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского сняла необычный боевой эпизод в лесу: огневой контакт между двумя группами военнослужащих — российских оккупантов и штурмовиков Сил обороны.

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В титрах в начале ролика подписано, что штурмовая группа ВСУ (в левом нижнем углу экрана) продвигается в направлении на два часа и, вероятно, замечает впереди проходящую группу вооруженных россиян.

Один из украинских бойцов держит ее "на мушке", но вскоре опускает автомат. Одновременно с этим один из оккупантов прямо смотрит на группу ВСУ, затем  отворачивается и спокойно идет дальше вместе с остальными.

Вскоре после этого ведущий в группе ВСУ начинает стрелять не в группу противника, а в направлении на два-три часа. (Проходящие мимо россияне не реагируют.)

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Неизвестно, что происходит: то ли группы приняли чужую группу за "своих", то ли высокая трава помешала идентификации противника, то ли что-то еще.

Сразу за этим два замыкающих (вероятно; в кадре других не видно) бойца ВСУ, наконец, начинают стрелять вслед ушедшей левее группе россиян, – их инициативу спустя несколько секунд поддерживает один из тех бойцов, которіе шли впереди.

При открытии огня замыкающими остальные не проявили беспокойства и не понизили силуэт, словно это был плановый огонь на подавление "для профилактики".

Ролик заканчивается демонстрацией двух трупов российских захватчиков; неизвестно, убиты ли они в показанном ранее эпизоде.

Ранее The Economist написал, что Украина больше не превосходит Россию в тактических дронах на передовой.

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Євген Пилипенко
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