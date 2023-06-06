RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Запоріжжі падає рівень води у Дніпрі, Нова Каховка йде під воду – чотири відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 10:02
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У Запоріжжі, що на 200 км вище за течією Дніпра від зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС, падає рівень води у річці. Відео показує місцеве видання 5 редакція. Нова Каховка тим часом сильно підтоплена.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Журналісти показали Центральний пляж у Запоріжжі станом на 09:00 ранку.

"Вода у Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів", – описали вони побачене.

ДОПОВНЕНО о 10:00. Російське пропагандистське агентство ТАСС показало відео з дрона з Нової Каховки.

У ролику видно, що будинки та об'єкти інфраструктури в окупованому місті на лівому березі Дніпра вже підтоплено або затоплено, вода підбирається до будівлі адміністрації.

ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на ГЕС, і окупанти "все підготували" для теракту. Секретар РНБО Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу, це призведе до катастрофи "з великою кількістю жертв", а окупований Крим буде відрізано від водопостачання. У жовтні речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування відомий, росіяни залишають можливість підриву "на крайній випадок". У листопаді Зеленський попередив Москву, що якщо вона спробує підірвати ГЕС, це означатиме "оголошення війни усьому світу".

Читайте також: Які наслідки може мати підрив Каховської ГЕС та греблі

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназапоріжжязатопленнякаховська геснова каховка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 