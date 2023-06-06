У Запоріжжі, що на 200 км вище за течією Дніпра від зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС, падає рівень води у річці. Відео показує місцеве видання 5 редакція. Нова Каховка тим часом сильно підтоплена.

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Журналісти показали Центральний пляж у Запоріжжі станом на 09:00 ранку.

"Вода у Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів", – описали вони побачене.

ДОПОВНЕНО о 10:00. Російське пропагандистське агентство ТАСС показало відео з дрона з Нової Каховки.

У ролику видно, що будинки та об'єкти інфраструктури в окупованому місті на лівому березі Дніпра вже підтоплено або затоплено, вода підбирається до будівлі адміністрації.

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