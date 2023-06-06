У Запоріжжі, що на 200 км вище за течією Дніпра від зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС, падає рівень води у річці. Відео показує місцеве видання 5 редакція. Нова Каховка тим часом сильно підтоплена.
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Журналісти показали Центральний пляж у Запоріжжі станом на 09:00 ранку.
"Вода у Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів", – описали вони побачене.
ДОПОВНЕНО о 10:00. Російське пропагандистське агентство ТАСС показало відео з дрона з Нової Каховки.
У ролику видно, що будинки та об'єкти інфраструктури в окупованому місті на лівому березі Дніпра вже підтоплено або затоплено, вода підбирається до будівлі адміністрації.
ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на ГЕС, і окупанти "все підготували" для теракту. Секретар РНБО Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу, це призведе до катастрофи "з великою кількістю жертв", а окупований Крим буде відрізано від водопостачання. У жовтні речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування відомий, росіяни залишають можливість підриву "на крайній випадок". У листопаді Зеленський попередив Москву, що якщо вона спробує підірвати ГЕС, це означатиме "оголошення війни усьому світу".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Збройні Сили України повідомили, що "найскладніша ситуація буде на лівому березі, він нижчий".
- Президент Зеленський заявив, що росіянам "ні водою, ні ракетами не перемогти" Україну.
- За даними глави Херсонської облради Самойленка, пік підтоплення міста "очікується до 11:00".
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