В Запорожье, что на 200 км выше по течению Днепра разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС, падает уровень воды в реке. Видео показывает местное издание 5 редакція. Новая Каховка тем временем сильно подтоплена.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Журналисты показали Центральный пляж в Запорожье по состоянию на 09:00 утра.
"Вода в Днепре отошла примерно на 10 метров", – описали они увиденное.
ДОПОЛНЕНО в 10:00. Российское пропагандистское агентство ТАСС показало видео с дрона из Новой Каховки.
В ролике видно, что дома и объекты инфраструктуры в оккупированном городе на левом берегу Днепра уже подтоплены или затоплены, вода подбирается к зданию администрации.
СПРАВКА. Еще 20 октября 2022 года президент Зеленский в Евросовете заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на ГЭС, и оккупанты "все подготовили" для теракта. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу, это приведет к катастрофе "с большим количеством жертв", а оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения. В октябре спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что факт минирования известен, россияне оставляют возможность подрыва "на крайний случай". В ноябре Зеленский предупредил Москву, что если она попытается взорвать ГЭС, это будет означать "объявление войны всему миру".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Вооруженные Силы Украины сообщили, что "более сложная ситуация будет на левом берегу, он ниже".
- Президент Зеленский заявил, что россиянам "ни водой, ни ракетами не победить" Украину.
- По данным главы Херсонского облсовета Самойленко, пик подтопления города "ожидается до 11:00".
Читайте также: Какие последствия может иметь подрыв Каховской ГЭС и дамбы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии