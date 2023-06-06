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В Запорожье падает уровень воды в Днепре, Новая Каховка уходит под воду – четыре видео видео

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06.06.2023, 10:02
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В Запорожье, что на 200 км выше по течению Днепра разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС, падает уровень воды в реке. Видео показывает местное издание 5 редакція. Новая Каховка тем временем сильно подтоплена.

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Журналисты показали Центральный пляж в Запорожье по состоянию на 09:00 утра.

"Вода в Днепре отошла примерно на 10 метров", – описали они увиденное.

ДОПОЛНЕНО в 10:00. Российское пропагандистское агентство ТАСС показало видео с дрона из Новой Каховки.

В ролике видно, что дома и объекты инфраструктуры в оккупированном городе на левом берегу Днепра уже подтоплены или затоплены, вода подбирается к зданию администрации.

СПРАВКА. Еще 20 октября 2022 года президент Зеленский в Евросовете заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на ГЭС, и оккупанты "все подготовили" для теракта. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу, это приведет к катастрофе "с большим количеством жертв", а оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения. В октябре спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что факт минирования известен, россияне оставляют возможность подрыва "на крайний случай". В ноябре Зеленский предупредил Москву, что если она попытается взорвать ГЭС, это будет означать "объявление войны всему миру".

Читайте также: Какие последствия может иметь подрыв Каховской ГЭС и дамбы

Євген Пилипенко
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