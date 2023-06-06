В Запорожье, что на 200 км выше по течению Днепра разрушенной российскими оккупантами Каховской ГЭС, падает уровень воды в реке. Видео показывает местное издание 5 редакція. Новая Каховка тем временем сильно подтоплена.

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Журналисты показали Центральный пляж в Запорожье по состоянию на 09:00 утра.

"Вода в Днепре отошла примерно на 10 метров", – описали они увиденное.

ДОПОЛНЕНО в 10:00. Российское пропагандистское агентство ТАСС показало видео с дрона из Новой Каховки.

В ролике видно, что дома и объекты инфраструктуры в оккупированном городе на левом берегу Днепра уже подтоплены или затоплены, вода подбирается к зданию администрации.

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