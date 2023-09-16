Steadfast Defender: адмірал Бауер підтвердив найбільші навчання НАТО у 2024 році
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер підтвердив, що у 2024 році НАТО проведе навчання Steadfast Defender – наймасштабніші після закінчення холодної війни. Про це повідомляє Anadolu .
Адмірал Бауер сказав на прес-конференції в Осло після наради начальників генштабів країн НАТО, що у 2024 році НАТО проведе "найбільші після холодної війни вчення Steadfast Defender".
Згідно з його заявою, навчання Steadfast Defender відбудуться у Німеччині, Польщі та країнах Балтії і в них візьмуть участь понад 40 000 військовослужбовців країн НАТО.
Як стало відомо пресі , навчання заплановано на лютий та березень 2024 року, їх сценарієм стане відображення агресії Росії проти однієї з країн-членів Альянсу.
Раніше сьогодні Бауер сказав, що Збройні Сили України "трансформували сучасну війну" .
- Багатонаціональні флотські навчання Sea Breeze 23.3 , організовані Румунією та США, пройшли з 11 по 15 вересня у західній частині Чорного моря та у дельті Дунаю.
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