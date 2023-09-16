Steadfast Defender: адмирал Бауэр подтвердил крупнейшие учения НАТО в 2024 году
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подтвердил, что в 2024 году НАТО проведет учения Steadfast Defender – самые масштабные после окончания холодной войны. Об этом сообщает Anadolu.
Адмирал Бауэр сказал на пресс-конференции в Осло после совещания начальников генштабов стран НАТО, что в 2024 году НАТО проведет "крупнейшие после холодной войны учения Steadfast Defender".
Согласно его заявлению, учения Steadfast Defender пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и в них примут участие более 40 000 военнослужащих стран НАТО.
Как стало известно прессе, учения запланированы на февраль и март 2024 года, их сценарием станет отражение агрессии России против одной из стран-членов Альянса.
Ранее сегодня Бауэр сказал, что Вооруженные Силы Украины "трансформировали современную войну".
- Многонациональные флотские учения Sea Breeze 23.3, организованные Румынией и США, прошли с 11 по 15 сентября в западной части Черного моря и в дельте Дуная.
Читайте также: НАТО на саммите в Вильнюсе хочет принять секретные военные планы на случай войны с Россией
Комментарии