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Steadfast Defender: адмирал Бауэр подтвердил крупнейшие учения НАТО в 2024 году

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16.09.2023, 23:52
Steadfast Defender: адмирал Бауэр подтвердил крупнейшие учения НАТО в 2024 году - Фото
Адмирал Роб Бауэр (Фото - НАТО)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подтвердил, что в 2024 году НАТО проведет учения Steadfast Defender – самые масштабные после окончания холодной войны. Об этом сообщает Anadolu.

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Адмирал Бауэр сказал на пресс-конференции в Осло после совещания начальников генштабов стран НАТО, что в 2024 году НАТО проведет "крупнейшие после холодной войны учения Steadfast Defender".

Согласно его заявлению, учения Steadfast Defender пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и в них примут участие более 40 000 военнослужащих стран НАТО.

Как стало известно прессе, учения запланированы на февраль и март 2024 года, их сценарием станет отражение агрессии России против одной из стран-членов Альянса. 

Ранее сегодня Бауэр сказал, что Вооруженные Силы Украины "трансформировали современную войну".

  • Многонациональные флотские учения Sea Breeze 23.3, организованные Румынией и США, прошли с 11 по 15 сентября в западной части Черного моря и в дельте Дуная. 

Читайте также: НАТО на саммите в Вильнюсе хочет принять секретные военные планы на случай войны с Россией 

Сергей Бережной
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