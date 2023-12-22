Байден помилував тисячі засуджених за марихуану

Президент США Джо Байден помилував тисячі засуджених за вживання та просте зберігання марихуани на федеральних територіях та в окрузі Колумбія

Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден помилував тисячі засуджених за вживання та просте зберігання марихуани на федеральних територіях та в окрузі Колумбія. Заяву про це випустив Білий дім.

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"Судимість за вживання та зберігання марихуани створювала непотрібні перешкоди для працевлаштування, життя та здобуття освіти. Занадто багато життів було зіпсовано через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки", – сказано у президентській заяві.

Помилування поширюється на тих, хто засуджений за вживання та просте зберігання марихуани на федеральних територіях США в столичному окрузі Колумбія, де ці дії залишаються кримінальними.

Байден також помилував 11 людей, які відбувають, на думку його адміністрації, "непропорційно великі" терміни за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

21 грудня Верховна Рада розглянула у другому читанні законопроєкт щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні. Ухвалення закону підтримали 248 депутатів.

У той самий день фракція Батьківщина у Верховній Раді заявила, що звернеться до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування щодо законопроєкту про медичний канабіс.

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