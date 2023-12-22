Байден помиловал тысячи осужденных за марихуану

Президент США Джо Байден помиловал тысячи осужденных за употребление и простое хранение марихуаны на федеральных территориях и в округе Колумбия

Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден помиловал тысячи осужденных за употребление и простое хранение марихуаны на федеральных территориях и в округе Колумбия. Заявление об этом выпустил Белый дом.

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"Судимость за употребление и хранение марихуаны создавала ненужные препятствия для трудоустройства, жизни и получения образования. Слишком много жизней были испорчены из-за нашего неудачного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки", - сказано в президентском заявлении.

Помилование распространяется на тех, кто осужден за употребление и простое хранение марихуаны на федеральных территориях США в столичном округе Колумбия, где эти действия остаются пока уголовно наказуемыми.

Байден также помиловал 11 человек, отбывающих, по мнению его администрации, "непропорционально большие" сроки за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

21 декабря Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине. Принятие закона поддержали 248 депутатов.

В тот же день фракция Батькивщина в Верховной Раде заявила, что обратится в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования по законопроекту о медицинском каннабисе.

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