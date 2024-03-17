Британський міністр через попередження розвідки скасував візит до Одеси

Член уряду Великої Британії Грант Шаппс в останній момент не поїхав до Одеси через російські обстріли

Грант Шаппс (Фото: EPA / TOMASZ WASZCZUK)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс минулого тижня мав відвідати Одесу, але поїздку скасували в останній момент, пише BBC з посиланням на речника міністерства.

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Шаппс планував побувати в Одесі наступного дня після того, як росіяни вдарили ракетою по місту, коли там були президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Британський міністр приїхав до Києва 7 березня в супроводі командувача армії адмірала Тоні Радакіна та кількох інших британських чиновників. Але після приїзду до столиці України другу частину візиту – поїздку до Одеси - раптово скасували.

За даними газети Sunday Times, Шаппс не поїхав до Одеси, бо його плани стали відомі Росії.

Через це рівень загрози для міністра підвищили із суттєвого до критичного.

Путін показав себе безрозсудною, безжальною і необережною людиною і був близький до вбивства двох західних лідерів, неважливо, навмисного чи випадкового, сказав міністр газеті після повернення.

В офіційному коментарі представника Міноборони Британії йдеться, що під час поїздки до України міністр оборони не здійснив запланований візит до Одеси з міркувань безпеки.

"Велика Британія продовжує надавати рішучу підтримку Україні, а візит міністра оборони лише наголосив на важливості цієї підтримки перед обличчям путінської агресії", — розказало міністерство.

Під час візиту до Києва Шаппс оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 дронів для української армії.

З початку березня Одеса тричі зазнала жорстоких ударів з боку Росії.

2 березня внаслідок влучання "шахеда" був зруйнований під'їзд житлового будинку в Одесі. Загинули 12 людей, серед яких п'ятеро дітей.

6 березня Росія вдарила ракетою по Одесі, коли там були Зеленський і президент Греції. Загинули п'ятеро людей.

Внаслідок ракетного удару 15 березня загинула 21 людина. Росія використала підступну тактику подвійного обстрілу – другу ракету запустили по тому ж місцю, коли туди прибули рятувальники. Серед загиблих – колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

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