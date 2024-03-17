Британский министр из-за предупреждения разведки отменил визит в Одессу

Член правительства Великобритании Грант Шаппс в последний момент не поехал в Одессу из-за российских обстрелов

Грант Шаппс (Фото: EPA / TOMASZ WASZCZUK)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс на прошлой неделе должен был посетить Одессу, но поездку отменили в последний момент, пишет BBC со ссылкой на представителя министерства.

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Британский министр приехал в Киев 7 марта в сопровождении командующего армией адмирала Тони Радакина и нескольких других британских чиновников. Но после приезда в столицу Украины вторую часть визита – поездку в Одессу – внезапно отменили.

По данным газеты Sunday Times, Шаппс не поехал в Одессу, потому что его планы стали известны России.

В связи с этим уровень угрозы для министра повысили с существенного до критического.

Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным человеком и был близок к убийству двух западных лидеров, неважно, намеренному или случайному, сказал министр газете по возвращении.

В официальном комментарии представителя Минобороны Британии говорится, что во время поездки в Украину министр обороны не совершил запланированный визит в Одессу из соображений безопасности.

"Великобритания продолжает оказывать решительную поддержку Украине, а визит министра обороны лишь подчеркнул важность этой поддержки перед лицом путинской агрессии", — рассказало министерство.

Во время визита в Киев Шаппс объявил о выделении 325 млн фунтов стерлингов на закупку более 10 000 дронов для украинской армии.

С начала марта Одесса трижды пострадала от жестоких ударов со стороны России.

2 марта в результате попадания "шахеда" был разрушен подъезд жилого дома в Одессе. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

6 марта Россия ударила ракетой по Одессе, когда там находились Зеленский и президент Греции. Погибли пять человек.

В результате ракетного удара 15 марта погиб 21 человек. Россия использовала коварную тактику двойного обстрела – вторую ракету запустили по тому же месту, когда туда прибыли спасатели. Среди погибших – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

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