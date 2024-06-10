Депутатом Європарламенту від Кіпру став 24-річний ютубер
24-річний ютубер Фідіас Панайоту став депутатом Європарламенту від Кіпру. Про це повідомляє Cyprus Mail.
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Кіпр обрав шістьох євродепутатів, до Європарламенту переобрано трьох депутатів і обрано трьох нових. Згідно з екзитполами, інфлюенсер, ютубер і тіктокер Панайоту посів третє місце за кількістю голосів.
Таким чином, за Панайоту проголосував кожен п'ятий виборець.
На початку червня Politico повідомляло, що 24-річний кіпрський блогер подав свою кандидатуру на посаду євродепутата з метою не перемогти, а для того, щоб замотивувати молодь займатися політикою.
Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі у YouTube, відколи він почав публікувати відео у 2019 році.
- Попередні результати виборів показали, що Європейська народна партія перемагає, вона є найбільшою групою у парламенті.
- 9 червня 2024 року стало відомо, що французьке ультраправе національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 31,5%, партія Макрона – 15%, соціалісти – 14%.
- Після цього президент Франції заявив, що через результати голосування розпускає парламент.
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