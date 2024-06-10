Депутатом Европарламента от Кипра стал 24-летний ютубер
24-летний ютубер Фидиас Панайоту стал депутатом Европарламента от Кипра. Об этом сообщает Cyprus Mail.
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Кипр избрал шестерых евродепутатов, в Европарламент переизбраны три депутата и избраны три новых. Согласно экзит-полам, инфлюэнсер, ютубер и тиктокер Панайоту занял третье место по количеству голосов.
Таким образом, за Панайоту проголосовал каждый пятый избиратель.
В начале июня Politico сообщало, что 24-летний кипрский блогер представил свою кандидатуру на должность евродепутата с целью не победить, а для того, чтобы мотивировать молодежь заниматься политикой.
Панайоту имеет около 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в YouTube, с тех пор как он начал публиковать видео в 2019 году.
- Предварительные результаты выборов показали, что Европейская народная партия побеждает, она является самой большой группой в парламенте.
- 9 июня 2024 года стало известно, что французское ультраправое национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, предварительно, набирает около 31,5%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.
- После этого президент Франции заявил, что из-за результатов голосования распускает парламент.
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