Депутатом Европарламента от Кипра стал 24-летний ютубер

У Панайоту 2,6 млн подписчиков на канале в YouTube, свое желание баллотироваться объяснял тем, что хочет мотивировать молодежь заниматься политикой

Фидиас Панайоту (Фото: Instagram)

24-летний ютубер Фидиас Панайоту стал депутатом Европарламента от Кипра. Об этом сообщает Cyprus Mail.

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Кипр избрал шестерых евродепутатов, в Европарламент переизбраны три депутата и избраны три новых. Согласно экзит-полам, инфлюэнсер, ютубер и тиктокер Панайоту занял третье место по количеству голосов.

Таким образом, за Панайоту проголосовал каждый пятый избиратель.

В начале июня Politico сообщало, что 24-летний кипрский блогер представил свою кандидатуру на должность евродепутата с целью не победить, а для того, чтобы мотивировать молодежь заниматься политикой.

Панайоту имеет около 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в YouTube, с тех пор как он начал публиковать видео в 2019 году.

Предварительные результаты выборов показали, что Европейская народная партия побеждает, она является самой большой группой в парламенте.

9 июня 2024 года стало известно, что французское ультраправое национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, предварительно, набирает около 31,5%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.

После этого президент Франции заявил, что из-за результатов голосования распускает парламент.

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