Експрезиденту Франції Саркозі після вироку за корупцію висунули ще два звинувачення

Проти колишнього президента Франції Ніколя Саркозі висунуто два нові звинувачення – крім того що його визнано винним у корупції, його підозрюють також у тиску на головного свідка у його справі. Про це пише FranceInfo.

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Слідство підозрює, що колишній президент чинив тиск на Зіада Такієддіна, ключового свідка у справі про отримання Саркозі хабаря від диктатора Лівії Муаммара Каддафі.

За даними видання, Саркозі отримав звинувачення у примусі свідка до лжесвідчення та ще одне у спробі перешкоджати правосуддю у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії з Лівії. Судді визнали достатніми докази того, що Саркозі чинив тиск на Такієддіна, який у цьому розгляді спочатку дав свідчення Саркозі (стверджував, що наприкінці 2006 року привіз з Лівії для фінансування виборчої кампанії Саркозі 5 млн євро готівкою), але у 2020 році змінив їх на протилежні.

Звинувачення в основній справі стверджувало, що Саркозі у 2007 році для участі у виборах президента "отримав незаконну фінансову підтримку" від Каддафі та "вів кампанію, користуючись цією підтримкою".

21 березня 2018 року Саркозі був затриманий у Парижі як фігурант розслідування про незаконне фінансування виборчої кампанії, корупцію та приховування іноземних державних коштів. У березні 2021 року Саркозі визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі, з них один рік становив реальний термін, два — умовний.

Слідство підозрює, що Саркозі "використовував щонайменше вісім осіб" для тиску на Такієддіна, щоб змусити його відмовитися від цих свідчень, і що колишній президент Франції витратив на це 608 000 євро.

На саміті НАТО у 2008 році Саркозі разом з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель не підтримав надання Україні ПДЧ до Альянсу.

16 жовтня 2020 року Саркозі звинуватили у створенні злочинної групи.

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