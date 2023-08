"Саркозі брав участь у злочинній змові". На Банковій відповіли експрезиденту Франції щодо Криму

Заохочувати злочинні ідеї, які вкотре озвучив щодо окупації росіянами Криму та їх агресивної війни 23-й президент Франції Ніколя Саркозі – це бути "прямим співучасником у багаторічному злочині", заявив головний комунікатор Офісу президента з пресою Михайло Подоляк.

16 серпня лояльний до російських терористів Саркозі заявив, що наміри України звільнити від росіян Крим "ілюзорні", що він "був російським до 1954 року", що потрібні якісь "референдуми" в окупації і що нинішня загарбницька війна РФ проти України – це "територіальні питання".

Радник глави ОП написав, що "фантастична злочинна логіка" європолітика, де він виправдовує загарбницьку війну, "знову оголила одну із фундаментальних причин сьогоднішньої війни".

"Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008 і особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії в Європі та масовому вбивству українців", – наголосив він.

Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир", як і немає жодних "нових територій Росії" та прав РФ на "референдуми", і немає жодних "культурних чи мовних особливостей", – додав Подоляк, реагуючи на заяви Саркозі.

"Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось чи тому, що ти товаришуєш зі злочинцями", – написав він.

Єдиний спосіб реально зупинити війну – це повернення на нині захоплені території України міжнародного права, нагадав він політику у Франції: "Що означає лише одне: Росія має програти".

Він порадив іноземним політикам робити "менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину".

"Не можна у 2023 році повторювати досвід Саркозі, який свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни", – резюмував радник голови ОП.

