"Саркози участвовал в сговоре". На Банковой ответили экс-президенту Франции насчет Крыма

Поощрять преступные идеи, которые в очередной раз озвучил по оккупации россиянами Крыма и их агрессивной войне 23-й президент Франции Николя Саркози – это быть "прямым соучастником в многолетнем преступлении", заявил главный коммуникатор Офиса президента с прессой Михаил Подоляк.

16 августа лояльный к российским террористам Саркози заявил, что намерения Украины освободить от россиян Крым "иллюзорны", что он "был российским до 1954 года", что нужны некие "референдумы" в оккупации и что нынешняя захватническая война РФ против Украины – это "территориальные вопросы".

Советник главы ОП написал, что "фантастическая преступная логика" европолитика, где он оправдывает захватническую войну, "снова обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны".

"Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев", – подчеркнул он.

Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир", как и нет никаких "новых территорий России" и прав РФ на "референдумы", и нет никаких "культурных или языковых особенностей", – добавил Подоляк, реагируя на заявления Саркози.

"Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками", – написал он.

Единственный способ реально остановить войну – это возвращение на ныне захваченные территории Украины международного права, напомнил он политику во Франции: "Что значит только одно: Россия должна проиграть".

Он посоветовал иностранным политикам делать "меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению".

"Нельзя в 2023 году повторять опыт Саркози, который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны", – резюмировал советник главы ОП.

