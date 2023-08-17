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"Саркози участвовал в сговоре". На Банковой ответили экс-президенту Франции насчет Крыма

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 14:40
Михаил Подоляк (скриншот)

Поощрять преступные идеи, которые в очередной раз озвучил по оккупации россиянами Крыма и их агрессивной войне 23-й президент Франции Николя Саркози – это быть "прямым соучастником в многолетнем преступлении", заявил главный коммуникатор Офиса президента с прессой Михаил Подоляк.

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16 августа лояльный к российским террористам Саркози заявил, что намерения Украины освободить от россиян Крым "иллюзорны", что он "был российским до 1954 года", что нужны некие "референдумы" в оккупации и что нынешняя захватническая война РФ против Украины – это "территориальные вопросы".

Советник главы ОП написал, что "фантастическая преступная логика" европолитика, где он оправдывает захватническую войну, "снова обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны".

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"Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев", – подчеркнул он.

Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир", как и нет никаких "новых территорий России" и прав РФ на "референдумы", и нет никаких "культурных или языковых особенностей", – добавил Подоляк, реагируя на заявления Саркози.

"Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками", – написал он.

Николя Саркози (фото — facebook.com/nicolassarkozy)

Единственный способ реально остановить войну – это возвращение на ныне захваченные территории Украины международного права, напомнил он политику во Франции: "Что значит только одно: Россия должна проиграть".

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Он посоветовал иностранным политикам делать "меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению".

"Нельзя в 2023 году повторять опыт Саркози, который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны", – резюмировал советник главы ОП.

  • На саммите НАТО в 2008 году Саркози вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал предоставление Украине ПДЧ в Альянс.
  • 6 августа 2023 года WSJ написала, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на мирные переговоры до вывода войск РФ. Собеседник LIGA.net в ОП, близкий к ходу переговоров, опроверг это.
  • 15 августа директор офиса генсека НАТО Йенссен заявил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории россиянам. На это жестко отреагировали в ОПСНБО и МИД.
  • После волны возмущения чиновник НАТО заявил, что "ошибся".
Євген Пилипенко
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