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Экс-президенту Франции Саркози после приговора за коррупцию выдвинули еще два обвинения

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06.10.2023, 20:09
Экс-президенту Франции Саркози после приговора за коррупцию выдвинули еще два обвинения - Фото
Николя Саркози (Фото - EPA)

Против бывшего президента Франции Николя Саркози выдвинуты два новых обвинения - помимо того что он признан виновным в коррупции, его подозревают также в давлении на главного свидетеля по его делу. Об этом пишет FranceInfo

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Следствие подозревает, что бывший президент оказал давление на Зиада Такиеддина, ключевого свидетеля в деле о получении Саркози взятки от диктатора Ливии Муаммара Каддафи.

По данным издания, Саркози получил обвинение в принуждении свидетеля к лжесвидетельству и еще одно в попытке препятствовать правосудию в деле о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Судьи сочли достаточными доказательства того, что Саркози оказывал давление на Такиеддина, который в этом разбирательстве сначала дал изобличающие Саркози показания (утверждал, что в конце 2006 года он привез из Ливии для финансирования избирательной кампании Саркози 5 млн евро наличными), но в 2020 году поменял их на противоположные.   

Обвинение по основному делу утверждало, что Саркози в 2007 году для участия в выборах президента "получил незаконную финансовую поддержку" от Каддафи и "вел кампанию, пользуясь этой поддержкой". 

21 марта 2018 года Саркози был задержан в Париже как фигурант расследования о незаконном финансировании избирательной кампании, коррупции и сокрытии иностранных государственных средств. В марте 2021 года Саркози признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, из них один год составил реальный срок, два — условный.

Следствие подозревает, что Саркози "использовал по меньшей мере восемь лиц" для давления на Такиеддина, чтобы заставить его отказаться от этих показаний, и что бывший президент Франции потратил на это 608 000 евро.

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Сергей Бережной
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